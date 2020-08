"Juni a parlé un peu vite" : Garcia tempère sur le mercato de l'OL

LIGUE 1 - Peu après la défaite de l'OL contre le Bayern en demi-finale de la C1 (0-3), Juninho, le directeur sportif du club rhodanien a évoqué le mercato et affirmé qu'il y aurait des départs. Visiblement, Rudi Garcia n'est pas sur la même longueur d'onde et a appelé à un peu de recul au micro de RMC.

Conséquence directe de son élimination en demi-finale de la Ligue des champions mercredi contre le Bayern (3-0), l'Oympique Lyonnais ne sera engagé dans aucune compétition européenne depuis 1997. Et sans coupe d'Europe, l'OL va devoir vendre malgré les revenus liés à son parcours en C1. Après la défaite, Juninho s'est livré sur le mercato de son équipe et a notamment évoqué les cas Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Puis a été contredit dans la foulée par Rudi Garcia.

Le directeur sportif a mis en garde ses joueurs : "C'est la L1 qui nous mène en Ligue des Champions. La motivation doit être toujours là chez tous les joueurs. En L1, on doit le même respect à Nîmes ou d'autres qu'au PSG. Il y a une base. Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet." Puis a fait dans le flou : "Quand tu as des joueurs qui font une très bonne compétition comme celle-là, comme Moussa (Dembélé) et Houssem (Aouar)..."

Au micro de RMC, l'entraîneur des Gones a voulu tempérer : "Juni a parlé un peu vite, on verra. On ne peut pas parler ce soir. Il y aura peut-être des départs, peut-être pas. On a beaucoup de solutions devant. Avec le parcours qu'on a fait, il y a des joueurs dans la lumière. (...) De toute façon on aurait pu être attaqué avant, on le sera après, mais ce n'est pas le moment d'en parler."

