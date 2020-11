Voici une nouvelle qui ne devrait pas rendre Thomas Tuchel plus serein. Très tendu mardi soir après PSG-Leipzig (1-0) en Ligue des champions, l'entraîneur allemand soulignait que ses joueurs étaient particulièrement marqués physiquement par l'enchaînement des matches. Samedi pour la réception de Bordeaux en Ligue 1, le technicien parisien devrait être privé de son gardien de but titulaire, Keylor Navas, selon les révélations de la chaîne Téléfoot et de RMC. La nature de la blessure de l'ex-portier du Real Madrid est pour l'heure inconnue.