Presnel Kimpembe a tenu à mettre les choses au clair. Le défenseur du PSG a réagi après la polémique apparue sur les réseaux concernant un message de la star russe des arts martiaux mixtes (MMA) Khabib Nurmagomedov, sur les offenses faites aux musulmans par la défense du droit à la caricature du prophète Mahomet. " Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes ", a écrit sur son compte Twitter le champion du monde 2018.

Selon des captures d'écran diffusées sur les réseaux sociaux, il avait "liké", c'est à dire aimé, le post de Nurmagomedov, avant de retirer plus tard son "like". Kimpembe n'est pas le seul joueur de football de renom à avoir "liké" le message de Nurmagomedov: ses compatriotes Karim Benzema, Mamadou Sakho et Tiémoué Bakayoko aussi, tout comme le Bosnien Miralem Pjanic. Le vice-président du Rassemblement national et député européen Jordan Bardella a réagi au message de Kimpembe en estimant qu'il ne devait plus porter le maillot de l'équipe de France. "Pas d'Équipe de France pour @kimpembe_3 , celui qui like le djihadisme sur Instagram, qui n'assume pas et nous prend en plus pour des imbéciles", a-t-il tweeté.