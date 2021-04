Puma, adidas, Uhlsport et désormais Kipsta. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel et le groupe Décathlon ont annoncé avoir trouvé un accord pour que Kipsta devienne le nouveau fournisseur du ballon officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2, à partir de la saison 2022-2023 et ce, jusqu'en 2026-2027.

Equipementier du LOSC il y a près de vingt ans et de Valenciennes il y a quelques années, la marque nordiste fait donc un retour fracassant dans le football hexagonal. Pour son plus grand bonheur, comme pour celui de la LFP. "La Ligue de Football Professionnel est très heureuse d’accueillir un nouveau partenaire pour ses compétitions phares. Avec Kipsta, la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT bénéficieront de la puissance du réseau de Decathlon, leader mondial de la distribution d’articles de sport, et entreprise préférée des Français", a expliqué l'instance dans un communiqué.

Ligue 1 Sampaoli souhaite conserver Thauvin et garde un espoir pour Milik HIER À 06:27

Il faudra désormais patienter quelques mois avant de voir les premiers designs du nouveau jouet des acteurs de Ligue 1 et de Ligue 2.

Ligue 1 Depay comme Mbappé, dimanche rouge et roi du money-time : les tops et les flops de la 33e journée 18/04/2021 À 22:23