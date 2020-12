"J’adore (Kylian) Mbappé et sa manière de jouer, mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern. De toute façon, il est bien là où il est. Nasser (Al-Khelaïfi) est un bon ami à moi. Je ne viendrai pas l’embêter sur ce sujet", a-t-il ajouté. Plus d'un an après avoir dépensé 80 millions d'euros pour engager Lucas Hernandez, le patron du club bavarois l'a assuré : la crise économique ne permettra plus de folies à l'avenir.