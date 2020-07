LIGUE 1 - L'AS Monaco a un nouvel entraîneur : Niko Kovac. La signature de l'ancien technicien de Francfort et du Bayern Munich a été annoncée par le club de la Principauté, dimanche, en début de soirée, quelques heures après l'annonce du départ de Robert Moreno. Kovac a signé un contrat de trois ans avec une option pour une année supplémentaire.

Après la Croatie, l'Eintracht Francfort et le Bayern Munich, Niko Kovac va découvrir un nouveau club et un nouveau pays. L'AS Monaco a officialisé l'arrivée du technicien croate dans un communiqué. Kovac, qui a signé un contrat de trois ans dans la Principauté, arrive, en remplacement de Robert Moreno, au chevet d'un club malade qui vient de connaître deux saisons compliquées en Ligue 1, achevées aux 17e et 9e place.

Ligue 1 "Nos chemins se séparent plus tôt que prévu" : Monaco se sépare de Moreno IL Y A 7 HEURES

"Niko a une grande expérience du plus haut niveau en tant qu’ancien joueur et entraîneur, explique Paul Mitchell, directeur sportif à la base de la venue de Kovac dans le communiqué. Il a démontré ses capacités à gagner avec le Bayern Munich, l’un des plus grands clubs au monde, mais aussi avec Francfort, qui était alors dans un processus de reconstruction." Arrivé en 2016 à l'Eintracht, Kovac, 48 ans aujourd'hui, avait emmené le club deux fois en finale de la Coupe d'Allemagne pour une victoire en 2018. Un parcours qui l'avait propulsé à la tête du Bayern Munich. Champion 2019 avec les Bavarois, il n'avait pas résisté à un début poussif en 2019-2020.

Pour Monaco, Kovac sera le cinquième entraîneur en deux ans (après Jardim, Henry, Passi, Moreno). Le club de la Principauté a besoin de retrouver de la stabilité dans un projet devenu illisible et où le trading semble avoir pris une place trop importante. "Cette saison, s’ouvre un nouveau chapitre pour l’AS Monaco, avec une orientation sportive affirmée et alignée sur les objectifs du club, assure Oleg Petrov, le Président monégasque. Cette direction sera incarnée, au poste d’entraîneur, par Niko. Niko est reconnu pour son travail en sélection comme en club, dans la progression de jeunes talents, la gestion de joueurs confirmés et la capacité à obtenir de très bons résultats."

Ligue 1 Le LOSC annonce trois cas positifs au coronavirus HIER À 18:51