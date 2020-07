L'Olympique de Marseille a officialisé la signature du défenseur central argentin Leonardo Balerdi. C'est la deuxième recrue du club marseillais après Pape Gueye. Le jeune défenseur de 21 ans s'engage sous forme de prêt en provenance de Dortmund.

L’OM continue son marché à moindre frais. Après Pape Gueye, libre depuis sa fin de contrat au Havre, André Villas-Boas accueille un deuxième espoir qu’il avait réclamé pour sa troupe : Leonardo Balerdi. Le jeune défenseur central argentin de 21 ans arrive en prêt en provenance de Dortmund où il n’a jamais réussi à se faire une place. Selon RMC, une option d’achat est inclue à hauteur de 14 millions d’euros mais sans qu’elle soit automatique ou liée à certains critères sportifs.

Le sportif, voilà le grand point d’interrogation concernant Balerdi. Précédé d’une jolie réputation à Boca Juniors, l’élégant défenseur central y aura finalement très peu joué en professionnel (5 matches). Mais Dortmund n’hésite pas à aligner 15,5 millions d’euros pour l’inclure dans son effectif. Trop tendre au goût de Lucien Favre, l’Argentin joue très peu (8 matches) et ne permet de lever les doutes autour de son niveau réel.

Pour AVB, peu importe : c’est une nouvelle victoire sur le marché puisqu’il avait lui-même inclus le jeune défenseur dans sa liste de souhaits. Alors qu'on prévoyait l’enfer à un OM exsangue et sans le sou, le mercato olympien démarre donc sur les chapeaux de roue. Dimitri Payet prolongé, Alvaro Gonzalez acheté et Florian Thauvin qui confirme vouloir rester au club la saison prochaine viennent compléter deux additions dans l’effectif prometteur à même d’apporter un second souffle et un peu de concurrence dans une saison qui s’annonce éreintante.

