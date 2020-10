L'OM a fait le minimum pour s'imposer. Les Marseillais sont allés l'emporter sur la plus petite des marges sur la pelouse de Lorient, samedi, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (0-1). Leonardo Balerdi a débloqué son compteur en Ligue 1 en profitant d'une énorme erreur du gardien adverse Paul Nardi (54e). Entre leurs deux matches de Ligue des champions, les joueurs de Villas-Boas enchaînent un second succès en championnat après celui contre Bordeaux (3-1) et grimpent à la quatrième place du classement avec 15 points comme Rennes, troisième.

Alignés en 4-4-2 losange avec Mickaël Cuisance en meneur de jeu derrière Florian Thauvin et Dario Benedetto, les Marseillais ont largement tenu le ballon en première période face à des Bretons très prudents (près de 75% de possession olympienne à la pause). Titulaire en défense centrale, Balerdi a bien sollicité le gardien adverse d'une tête après un corner (8e) mais l'OM n'a pas réussi à réellement prendre à défaut son adversaire. Jordan Amavi a manqué de soutien sur le côté gauche et Florian Thauvin n'a pas réussi à trouver la faille malgré ses nombreux décrochages sur la droite.

Les Merlus de Christophe Pélissier se sont montrés plus volontaires à la reprise et Quentin Boisgard a trouvé le poteau droit de Steve Mandanda d'un tir croisé (52e). Un peu de réussite pour les visiteurs qui ont bénéficié d'un énorme coup de pouce de Nardi dans la foulée. Le portier morbihannais a mal jugé la trajectoire d'un long coup franc venu de la gauche et frappé par Thauvin, cru que le ballon sortait et vu Balerdi le reprendre d'une petite tête juste derrière pour ouvrir le score (0-1, 54e). Solide pour son troisième match avec l'OM, le défenseur central argentin de 21 ans a inscrit son premier but.

De nouveau très discret et emprunté, son compatriote Dario Benedetto, lui, n'a pas trouvé le cadre sur sa tête plongeante après un petit centre de Thauvin (60e) et les Olympiens n'ont pas réussi à faire le break. Les visiteurs sont restés jusqu'au bout sous la menace de Lorientais toutefois peu dangereux en raison d'un déficit de puissance offensive. Même si le dispositif en losange n'a pas convaincu, l'OM enchaîne un 12e match de Ligue 1 à l'extérieur sans défaite grâce à un petit but heureux et se retrouve en embuscade au pied du podium.

