L'Olympique de Marseille l'a annoncé vendredi. Le club olympien va se constituer partie civile dans l'information judiciaire ouverte contre un réseau criminel soupçonné d'extorsion de fonds dans le milieu du football et dont l'OM pourrait être victime. En se portant partie civile, " le club veut avoir accès complet au dossier, participer à la manifestation de la vérité et mettre en lumière des pratiques douteuses autour des transferts si elles existent encore ", a expliqué à l'AFP l'avocat de l'OM, Olivier Baratelli.

Une efficacité retrouvée et le PSG colle un set à Angers

Jeudi, le parquet de Marseille a annoncé le démantèlement "d'une équipe de malfaiteurs se livrant à des activités criminelles diversifiées et appartenant au banditisme marseillais". Cette équipe est soupçonnée entre autres de "blanchiment et d'extorsion de fonds au préjudice d'établissements de nuit et dans le milieu du football". L'OM pourrait être concerné à travers le transfert du jeune Isaac Lihadji, 18 ans, formé au club, vers Lille, cet été, selon une source proche du dossier confirmant une information du quotidien La Provence.