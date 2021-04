"Suite aux examens réalisés, Jonathan David souffre d'une rupture ligamentaire latérale de la cheville droite. Il sera indisponible plusieurs semaines". Le verdict est tombé et il n'est pas bon pour l'attaquant du LOSC. Artisan de la victoire des Dogues face au PSG (1-0), samedi au Parc des Princes, l'attaquant canadien avait marqué l'unique but de la rencontre... presque sur une jambe, dans la foulée d'un mauvais coup d'Idrissa Gueye. David avait tenté de revenir sur la pelouse, avant de vite se raviser.

Résultat, Christophe Galtier va devoir se passer pendant plusieurs semaines d'un joueur qui pèse dix buts et deux passes décisives en 31 matches de Ligue 1 cette saison. Une vraie arme dans la course en titre, que Lille a totalement relancée en s'imposant au Parc des Princes. Les Nordistes sont premiers de Ligue 1 et pourront toutefois profiter des services de Burak Yilmaz, récemment revenu de blessure et très en forme avec la Turquie lors de la trêve internationale.

