Le PSG va devoir faire sans Neymar, ce vendredi soir, face à Nîmes. Le Brésilien, rentré de sélection il y a peu, est laissé au repos par Thomas Tuchel et ne figure pas dans le groupe parisien, déjà amputé par de nombreuses absences. Pour rappel, Marquinhos, Angel Di Maria et Layvin Kurzawa sont notamment suspendus. Marco Verratti et Mauro Icardi sont blessés, tout comme Thilo Kehrer et Julian Draxler. Danilo, considéré comme cas contact avec Cristiano Ronaldo en sélection portugaise, est lui aussi forfait.