Le Paris Saint-Germain a ravi ses supporters avec ses maillots domicile et extérieur cette saison. Les couleurs, mais aussi et surtout le retour du fameux Hechter : le club francilien a fait dans l’efficace. Mais, à l’image de plusieurs clubs du Vieux Continent depuis plusieurs saisons, il va se lâcher sur la troisième tunique. Mardi, le site Culture PSG dévoile en effet des images d’une tenue qui devrait être officiellement dévoilée début octobre. Et ce maillot issu du partenariat avec Jordan fera inévitablement réagir.

Beaucoup de bordeaux, un peu de blanc et de noir sur les manches mais également des touches de doré sur l’écusson et les sponsors : voilà en effet une réalisation pour le moins originale. Le short et les chaussettes devraient aussi être bordeaux, pour compléter un ensemble dont on ne sait pas encore exactement à quelles occasions il sera utilisé.