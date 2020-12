André Villas-Boas fait confiance aux hommes de la victoire contre l'Olympiakos... et laisse Florian Thauvin au repos. Mis à part le changement de l'international français par Morgan Sanson, le coach de l'OM a reconduit le même onze face à Nîmes. Reste à savoir si Sanson va évoluer sur le côté gauche, remplaçant Thauvin poste pour poste dans le 4-2-3-1 ou si Michaël Cuisance va basculer à droite dans un 4-3-3.

Le joueur prêté par le Bayern Munich sera épaulé par Dimitri Payet et Dario Benedetto sur le front de l'attaque alors que Valentin Rongier et Boubacar Kamara évolueront dans l'entrejeu. En défense, pas de Nagatomo ni de Balerdi. ce dernier, expulsé face à Porto il y a dix jours en Ligue des champions reste derrière le solide duo, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez. En cas de succès aux Costières, Marseille sera provisoirement dauphin du PSG.