Le feuilleton entre la LFP et Mediapro passe des pelouses au terrain judiciaire. Au lendemain de la "mise en demeure" du groupe sino-espagnol par la Ligue de Football Professionnel, L'Equipe apporte une nouvelle information de taille : la LFP s'est portée devant la justice pour obtenir l'échéance du contrat de droits TV dus au 5 octobre dernier. Le tribunal de commerce de Paris est désormais chargé du dossier, alors que la Ligue a " sommé l'actionnaire de référence de Mediapro d'activer sa garantie ", prévue dans le contrat entre les deux parties pour les droits de diffusion de la Ligue et de la Ligue 2.

Il va désormais falloir se tourner vers l'Espagne, là où réside la société Joye Media SL, détentrice de Mediapro à 100%. La demande de la LFP "est accompagnée d'une démarche pour tenter d'aller récupérer les fonds en Espagne", précise L'Equipe. Joye Media SL possède des bureaux à Madrid, et appartient majoritairement à un fonds chinois, Orient Hontai Capital. La LFP attend depuis plus de dix jours le versement de 172 millions d'euros, le montant de l'échéance prévue pour le mois d'octobre dans le contrat de droits TV dont Mediapro bénéficie, via la Chaîne Téléfoot, pour la première saison.