Le projet de Ligue 1 à 18 clubs possède un nouvel allié de poids. Au lendemain de l'entretien de Vincent Labrune dans les colonnes du Journal du Dimanche , pour un championnat de France plus resserré, Didier Deschamps a approuvé les propos du nouveau président de la LFP en conférence de presse, à Clairefontaine. " Plus l'élite est resserrée, mieux c'est. Quand on voit aujourd'hui les calendriers, avec ces enchaînements, on n'a jamais vu cela, c'est compliqué. Avoir quatre matches de moins en championnat, en passant à 18 clubs, ça va dans le sens de l’élite ", a tranché le sélectionneur des Bleus.

Le championnat de France a déjà connu ce format resserré par le passé. C'était entre 1997 et 2002. Une période faste pour l'équipe de France, championne du monde et d'Europe en 1998 et 2000. "J'ai connu la période à 18 clubs (ndlr : Didier Deschamps a entraîné Monaco en 2001-2002 après avoir joué à l'étranger). Pour moi, c'est tirer le foot français vers le haut. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant cela. Mais en plus avec la situation actuelle, cela me semble très sensé. Après, je me doute bien qu'une dizaine de clubs pourrait se sentir concernés si on repasse à 18", a ajouté Didier Deschamps.