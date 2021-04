Officiellement, Jean-Michel Aulas n'a encore rien décidé au sujet de Rudi Garcia, dont le contrat expire en fin de saison. "La situation n’a pas évolué. On a pris la réflexion de ne pas s’engager avant la fin, non pas pour faire durer le suspense mais parce qu’on pense que c’est la meilleure situation pour tout le monde. On a à l’esprit d’aller le plus haut possible. (...) L’hypothèse la plus favorable pour tout le monde, c’est d’être champion. (...) Avec l’expérience, moins on se précipite, mieux c’est", expliquait le président lyonnais mardi en conférence de presse. Mais officieusement, la situation serait en train d'évoluer.

Galtier sous contrat jusqu'en 2022 avec le LOSC

En effet, selon les informations du Parisien , le maintien de Garcia sur le banc lyonnais serait de plus en plus improbable. Si ce départ venait à être confirmé en fin de saison, qui pourrait alors remplacer l'ex-technicien de l'OM ? D'après le quotidien francilien, Christophe Galtier, actuel coach du LOSC, semble la piste prioritaire des dirigeants lyonnais. Pour rappel, ce dernier est déjà passé par la case OL lorsqu'il était adjoint d’Alain Perrin lors de la saison 2007-2008.

Management, communication et jeu : Galtier cocherait toutes les cases de l'entraîneur recherché par les Gones. "Il a un contrat qui se termine en juin 2022, l'idée c'est de poursuivre avec lui, de continuer a travailler. On en a déjà parlé, mais on est concentrés sur les matches. Nous avons une vraie volonté de poursuivre dans le temps. Avoir Christophe à mes cotés est essentiel", prévenait quant à lui Olivier Létang, le président du LOSC, début février.

