En effet, le quotidien assure que le défenseur de Chelsea reste dans les petits papiers de Leonardo. Problème : les Blues ne souhaitent pas vraiment se séparer de l'international allemand, sous contrat jusqu'en 2022 et considéré comme la meilleure solution de remplacement derrière Thiago Silva et Kurt Zouma. "On réfléchira avec le club à ce qui est possible ou pas. Mais vous savez bien que la situation globale dans le monde du foot est particulière et pas facile", assurait Thomas Tuchel le week-end dernier.