Le football français est sonné ce mercredi soir, oscillant entre stupéfaction et tristesse après l'annonce du décès de Christophe Revault, ancien gardien notamment du Havre. Passé également du côté du PSG, de Rennes et de Toulouse, l'ex-portier mythique de 49 ans a toujours laissé une trace indélébile partout où il est passé. "Profonde tristesse en apprenant la mort de Christophe Revault honnête homme et grand gardien de but du foot francais et du PSG. Pensées et condoléances à sa famille et à son club du Havre", écrit par exemple l'ancien président parisien Michel Denisot sur Twitter.

Un club orphelin

"Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel&Marine, c’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants", a réagi dans la soirée "son" club du Havre, bouleversé par la nouvelle de la disparition de son ancien gardien. Formé au Havre, Christophe Revault avait débuté sa carrière dans le club normand, alors en Ligue 1, avant d'être transféré au PSG (1997-1998) pour tenter d'assurer la difficile succession de Bernard Lama. "C’est avec une profonde tristesse que le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien gardien de but Christophe Revault. À sa famille, à ses proches, le Club présente ses plus sincères condoléances", écrit le club parisien.

Toulouse rend hommage "au meilleur gardien de son histoire"

Sur son site officiel, le TFC a également rendu un bel hommage à Revault qui a marqué une époque en Haute-Garonne avec qui il avait connu la descente en Ligue 2, puis en National sur décision de la DNCG, puis la renaissance avec les deux montées successives en Ligue 2 et Ligue 1, au printemps 2004.

"Gardien de but de 2000 à 2006 sous nos couleurs, Christophe a marqué l'histoire de notre Club, par son absolue fidélité, son irréprochable mentalité et son talent hors pair. Élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2003, Christophe était aussi considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du TFC. L'homme et le joueur ont profondément marqué notre Club, comme ceux par lesquels il est passé. Le Toulouse FC et le football français rendent aujourd'hui hommage à un gardien dont l'aura a dépassé les seules frontières de son sport."

"C’est avec une immense tristesse que le Stade Rennais F.C. a appris la disparition de Christophe Revault", écrit le Stade Rennais, où l'ancien gardien est passé de 1998 à 2000, puis 2006-2007.

Juninho prend la parole

Dans la soirée, Juninho, actuel directeur sportif de l'OL, et ancien adversaire de Revault sur les terrains du championnat de France, a lui aussi rendu hommage à l'ancien gardien. "C’est avec une très grand tristesse, que j’ai appris le décès de Christophe Revault. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses proches."

