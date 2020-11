Plus les mois passent et plus le climat se détend entre Neymar et le PSG. Tout proche d'un départ à l'été 2019, l'ailier brésilien, dont le contrat se termine au 30 juin 2022, verrait une prolongation de contrat chez le champion de France comme "une option" selon les informations de L'Equipe. En effet, l'ex-Barcelonais se sent bien dans la capitale mais également dans le groupe parisien. Ainsi l'entourage de Neymar et la direction parisienne sont convenus de se rencontrer prochainement pour étudier les conditions d'une éventuelle prolongation. Le quotidien révèle que cette option "figure en bonne place", notamment à cause de la crise économique qui secoue le football mondial et notamment ceux qui avaient coché le nom de l'ex-joueur de Santos.