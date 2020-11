Fidèle à lui-même, il a montré un peu de mesure, expliquant notamment que le contexte du Covid-19 n'avait pas aidé tant d'un point de vue financier, que d'un point de vue pratique pour rencontrer les entourages des cadres parisiens. Mais aussi qu'après avoir fait le point quelque temps, Paris semble désormais avoir défini les contours de son projet à moyen terme. " On pense aux prolongations de Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat qui est blessé mais aussi des jeunes , a assuré Leonardo. Draxler est en fin de contrat aussi. Pour toutes les prolongations qu'on envisage, on a commencé à parler et on va intensifier dans les prochaines semaines. "

Si les situations de Neymar et Mbappé, encore sous contrat jusqu'en 2022, laissent un peu de marge au PSG, Angel Di Maria et Juan Bernat ne disposent plus qu'un an d'engagement dans la capitale. Alors, Paris se doit désormais de faire vite, sous peine de voir de nouveaux cadres courtisés pour partir libres. "On commence à parler, on parle avec tout le monde. Après, il y a le timing. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer, ce qui est un problème de temps en temps. On est dans le coup, l'idée de les renouveler existe, que ce soit pour Di Maria, Neymar, Mbappé ou Bernat. On va voir avec Draxler aussi qui est dans une situation un peu différente. On a démarré il y a beaucoup de temps mais on arrive à un moment, on commence à avoir les idées plus claires par rapport à ça."