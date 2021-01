Mauricio Pochettino ne débute pas son mandat au PSG par une victoire. L’entraîneur argentin a vu ses joueurs concéder le match nul sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1). Avec encore neuf joueurs absents, et non des moindres, les Parisiens ont trop souvent manqué d’idées dans l’animation offensive. Leur crédit aura été de réagir immédiatement après l’ouverture du score des Stéphanois par Romain Hamouma (1-0, 19e). Moise Kean est l’auteur de ce but (1-1, 22e) qui permet au PSG de reprendre la deuxième place à Lille.