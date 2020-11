Une course-poursuite de pure folie à Lens ! Reims pensait bien y signer sa troisième victoire conscutive après avoir eu deux buts d'avance à la 90e minute grâce à Mathieu Cafaro (47e), Boulaye Dia (54e, 81e) et Facundo Medina (79e, csc). Mais c'était sans compter sur le formidable caractère des promus, qui avaient ouvert le score par Simon Banza (21e) avant d'égaliser une première fois par Thomas Foket (77e, csc). Les Lensois ont remonté leurs deux buts de retard dans le money-time avec un doublé de Florian Sotoca (90e, 90e+2) et auraient même eu l'occasion de s'imposer sur un penalty finalement refusé par le VAR. Le RCL est 11e au classement, Reims est 16e.

Angers n'a pas tardé à se remettre du lourd revers subi à domicile face à Nice (0-3). Un peu dans la confusion d'ailleurs. Si les Angevins ont largement profité des largesses de la défense nîmoise pour prendre un break d'avance par Mathias Pereira Lage (1re) et Stéphane Bahoken (63e), leur troisième but, également inscrit par Bahoken (56e), a fait l'objet d'une réserve technique nîmoise sur une action où l'arbitre-assistant a levé son drapeau pour un hors-jeu inexistant. La LFP devrait statuer sur ce dossier. En attendant, le SCO, qui a enfoncé le clou avec un penalty de Loïs Diony (82e) et un but de Jimmy Cabot (90e), a signé un large succès (1-5) que le replace en 7e position. Nîmes a sauvé l'honneur par Moussa Koné (90e).