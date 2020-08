Les 3 nouveaux cas de Covid-19 confirmés à l'OM

Le match d'ouverture de la saison 2020-2021 pourrait être reporté à cause du coronavirus.

LIGUE 1 - L'OM a confirmé mardi les trois nouveaux cas de Covid-19 au sein de son effectif, après l'annonce du test positif de Jordan Amavi en milieu de semaine passée. Selon La Provence, il s'agirait de Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier. Le match d'ouverture de la saison 2020-2021, Marseille - Saint-Etienne, programmé vendredi, devrait être reporté selon L'Equipe et RMC.

Les saisons se suivent et se ressemblent. Comme pour l'exercice 2019-2020, le début de la saison 2020-2021 de Ligue 1 pourrait être perturbé par la pandémie de coronavirus. En effet, le match d'ouverture, Marseille - Saint-Etienne, prévu ce vendredi, pourrait être reporté. La cause ? Les trois cas suspects de Covid-19, au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille, ont été confirmés par le club phocéen ce mardi matin. D'après La Provence, il s'agirait de Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier. Ils s'ajoutent ainsi au test positif déclaré en milieu de semaine passée pour l'arrière gauche Jordan Amavi.

Ligue 1 Luiz Gustavo déjà de retour en France ? L'OL aurait transmis une première offre à Fenerbahçe IL Y A 16 HEURES

Selon les informations de RMC Sport et de L'Equipe, la Commission Covid de la Ligue, qui va se réunir ce mardi, va décider du report de la rencontre OM - Saint-Etienne. D'après le protocole édicté par la Ligue de Football professionnel, un match peut être remis à une date ultérieure à partir du moment où quatre cas de coronavirus sont officiellement déclarés au sein d'un club. C'est qui est le cas à l'Olympique de Marseille.

Pour sa part, Nîmes Olympique a annoncé deux nouvelles suspicions de cas dans son groupe professionnel et tous ses salariés ont été placés à l'isolement dans l'attente de nouveaux tests. Le dix-septième de la précédente saison de L1 avait reçu Marseille le 9 août en match amical (0-1).

Play Icon WATCH On promettait un été d’enfer à l’OM… mais c’est tout l‘inverse (pour l'instant) 00:03:29

Ligue 1 Gasset : "Je trouve mon groupe un petit peu traumatisé par ces six semaines" IL Y A 17 HEURES