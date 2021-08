Les tops

Herrera-Gueye, les réservistes annoncés vendront chèrement leur peau

Face au Stade Brestois, le PSG s’en est remis à ses milieux de terrain vendredi pour débloquer la rencontre. Grâce à Ander Herrera, d’abord, qui a ouvert le score sur une jolie reprise de volée du pied droit à l’entrée de la surface. Puis, en seconde période, alors que le club parisien menait deux buts à un et poussait pour faire le break, c’est Idrissa Gueye qui a illuminé le stade Francis le Blé en trouvant le cadre sur une frappe lourde de 35 mètres. Une chose est sûre : la paire Herrera-Gueye, destinée à jouer les seconds rôles cette saison, ne se laissera pas faire.

Idrissa Gueye (PSG) contre Brest / Ligue 1 Crédit: Eurosport

Green encore et toujours sur son nuage

Lancé dans le grand bain à la fin de la saison 2020-2021, Etienne Green a débuté le nouvel exercice dans la peau du gardien titulaire chez les Verts. Et le Stéphanois de cœur assume pleinement son rôle. Face au LOSC, champion de France en titre, le portier a multiplié les bonnes sorties et les parades bien senties pour maintenir son équipe en vie. Et ses coéquipiers lui ont bien rendu, puisque l’ASSE a réussi à arracher le point du nul sur une tête de Sow à la 85e minute. Match après match, Green prend de l’épaisseur. Et prouve qu’il ne compte pas troquer sa place de titulaire !

Etienne Green (ASSE) face à l'attaquant du LOSC Jonathan David Crédit: Imago

OL – Clermont, total régal

La journée de dimanche a commencé par une rencontre de très, très grande qualité en Ligue 1. Au Groupama Stadium, Lyonnais et Clermontois ont livré une bataille tactique de haut niveau, avec une intensité rare, surtout en première période. Il y a eu des moments de grâce, de certaines sorties de balle clermontoises au chef d'œuvre collectif conclu par Lucas Paqueta. Des occasions tout au long de la rencontre, aussi, avec un Lyon qui a continué d'attaquer même avec deux buts d'avance, et une formation de Pascal Gastien qui n'a jamais cessé d'y croire, jusqu'à donner une tournure folle à la fin de match (3-3).

A l'arrivée, l'OL n'est pas loin de la faute professionnelle, et Clermont a presque un goût de victoire en bouche. Mais le spectateur neutre, lui, s'est régalé.

Des partants bien présents

Annoncés sur le départ, ils étaient pourtant titulaires et ont même fait trembler les filets. D'une tête sur corner (83e), Andy Delort a scellé la victoire de Montpellier sur Lorient (3-1) . L'attaquant de 29 ans ne manque pas de prétendants et plait à Nice comme à Marseille et provoque une certaine impatience chez ses dirigeants. Cela ne l'empêche pas d'être concentré sur sa mission et sa prestation sur la pelouse de La Mosson les a certainement détendus pour quelques heures. Toujours aussi mordant, Delort s'est démené tout au long de la rencontre et a même failli marquer d'un ciseau retourné.

Yoann Touzghar n'affiche pas encore la même cote mais il est attendu dans les prochaines heures du côté de Tenerife. Avant de rejoindre le club de deuxième division espagnole pour un challenge de fin de carrière, l'attaquant de 34 ans a dignement fêté son dernier match avec Troyes. Il a fait trembler les filets de Strasbourg et ainsi permis au promu de repartir d'Alsace avec son premier point de la saison. Un joli cadeau d'adieu.

Les flops

L'incident qui gâche tout

C'était un très beau week-end de football pour le championnat de France. Une minorité d'individus a gâché la fête dimanche soir, à l'Allianz Riviera, lors du match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Alors que Dimitri Payet s'apprêtait à tirer un corner, le joueur olympien a été percuté par un projectile. Excédé, le milieu offensif a renvoyé la bouteille dans le public niçois. La suite, on la connait : de violentes scènes ont éclaté sur la pelouse du Gym, et la match n'a jamais repris.

Le match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille interrompu après l'envahissement du terrain Crédit: Getty Images

Nübel, une nouvelle boulette pour ne rien arranger

Ses débuts à Monaco étaient attendus. Sur ses premières apparitions sous la tunique monégasque, Nübel n’a pas brillé. Samedi face à Lens, le portier allemand a commis une grosse faute de main sur une frappe d’Ignatius Ganago qui partait pourtant sur lui. Même s’il n’est pas le seul responsable de la nouvelle défaite de l’ASM, le gardien prêté par le Bayern Munich n’a pas rassuré et n’a fait que conforter ses premiers détracteurs. Et les stats ne parlent pas pour lui : sur ses six derniers tirs concédés, Nübel a encaissé quatre buts…

Alexander Nübel, le gardien de but de l'AS Monaco. Crédit: Getty Images

Strasbourg, buteurs en berne

Ce n'est pas comme si Strasbourg manquait de buteurs. Avec Kevin Gameiro associé à Ludovic Ajorque d'entrée de match, et Habib Diallo en sortie de banc, le Racing était même franchement bien armé dans ce secteur face à Troyes (1-1). Sur le papier en tout cas. Sur le terrain, c'était une autre histoire. Les artilleurs alsaciens ont fait preuve d'une maladresse déconcertante, illustrée par ce chiffre : 14 tirs tentés par les Strasbourgeois sur l'ensemble du match, seulement 4 cadrés. Une maladresse qui n'est pas étrangère aux difficultés rencontrées par la formation de Julien Stéphan, toujours lanterne rouge malgré ce premier point pris cette saison. Il s'agirait de régler la mire, et vite !

Ludovic Ajorque (Strasbourg) Crédit: Eurosport

A Montpellier, les Merlus ont implosé

On avait quitté un FC Lorient souriant après sa victoire face à l’AS Monaco lors de la deuxième journée. Les Merlus n’étaient pas d’humeur à rire après leur défaite à Montpellier dimanche (3-1). Après avoir mené au score suite à une grosse erreur de Bertaud, le club breton complètement perdu le fil de la rencontre en seconde période. En plus d’avoir (logiquement) encaissé trois buts, les Lorientais ont perdu leurs nerfs dans les dernières minutes de la rencontre. Mendes (86e) et Hergaud (90e + 2) ont été expulsés. Lorient repart avec une bulle et deux joueurs prochainement suspendus. Un dimanche à oublier.

Le quasi-néant nantais coûte cher

Dans un derby breton à guichets fermés au Roazhon Park, le FC Nantes ne partait pas forcément favori. Mais les Canaris auraient tout de même pu espérer ramener un petit quelque chose de Rennes. Seulement, les hommes d’Antoine Kombouaré ne s’en sont pas vraiment donné les moyens, surtout en seconde période. "On n'a mis trop peu d'agressivité en 2ème mi-temps. C'est ce qui nous a fait mal", a notamment regretté Alban Lafont après la rencontre au micro de Canal +. Résultat : le derby a été remporté sans grande difficulté par le Stade Rennais. Nantes signe sa première défaite de la saison.

