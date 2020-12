Les tops

Kean, un "golazo" qui fait du bien

Il ne méritait pas d'être éclipsé par le 100e but de Kylian Mbappé. Si un but a vraiment fait basculer la rencontre entre Montpellier et le PSG, c'est celui de Moise Kean. Et en plus, il est magnifique. Servi par l'excellent Rafinha, l'attaquant italien a éliminé son défenseur d'un passement de jambes supersonique avant de trouver la lucarne d'une frappe limpide, dans un angle relativement fermé. Ce n'est pas un but historique. Mais c'est un but qui vaut trois points pour des Parisiens finalement vainqueurs à La Mosson après avoir été accrochés jusque-là (1-3). Et pour un PSG qui sentait ses poursuivants revenir après deux matches sans victoire, il fait beaucoup de bien.

L'OM à l'extérieur, c'est du costaud

Vendredi soir, l'OM a engrangé un cinquième succès de suite en championnat à Nîmes (0-2), confirmant qu'il est bel et bien un candidat crédible au podium, et plus encore si le PSG continue de toussoter. Mais ce qu'a aussi poursuivi l'Olympique de Marseille grâce notamment à une très belle partition de Dimitri Payet et Dario Benedetto, c'est sa série d'invincibilité exceptionnelle à l'extérieur. Les Phocéens n'ont plus perdu hors de leurs bases depuis plus d'un an, le 27 octobre 2019 et la gifle reçue à Paris (4-0) soit 14 matches, série en cours. Dans le détail, cela donne onze succès, notamment à Paris, Lille et Rennes, pour trois matches nuls. Personne ne fait mieux dans les cinq grands championnats et l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur de L1 cette saison.

Villas-Boas : "C'est encore trop tôt" pour penser au titre

Kalimuendo, jamais deux sans trois

Arnaud Kalimuendo avait fait un pari. Il est peut-être en train de le remporter. Le jeune attaquant a choisi de quitter le Paris Saint-Germain pour trouver du temps de jeu à Lens. Et prouver qu'il avait toute sa place en Ligue 1. Après un temps d'adaptation, le joueur de 18 ans a visiblement trouvé ses marques. Encore aligné à Rennes, le Titi parisien a ouvert le score et poursuivi une série qui commence à avoir de l'allure : le buteur a marqué lors de chacune de ses trois dernières titularisations. Mieux, Kalimuendo en a profité pour peaufiner sa relation technique avec Gaël Kakuta. Elle est de plus en plus fructueuse. Et fait le bonheur des Sang et Or.

Yilmaz, le roi tueur

En Ligue Europa, son doublé face au Sparta Prague, en sortie de banc, lui avait valu le surnom de "tueur" par Benjamin André. D’habitude, on l’appelle le "roi". Ce dimanche, le Turc a encore régné sur l’affiche de cette 13e journée, pesant inlassablement sur la défense monégasque et servant sur un plateau Yazici pour le but du break. Mais l’attaquant de 35 ans ressemble surtout à l’exemple à suivre pour sa jeune troupe, enclenchant systématiquement le bon pressing, se battant à chaque duel et assumant ses responsabilités. Si vous cherchiez l’un des meilleurs joueurs de L1 en ce début de saison, ne cherchez pas plus loin.

Les flops

Brest et son quatuor offensif sans idées

Avec trois victoires de rang ponctuées par neuf buts avant de se rendre à Bordeaux, Brest avait séduit la L1 ces dernières semaines. Mais ce dimanche, l'équipe finistérienne a été méconnaissable. On l'a vu sans idées pendant de longues minutes. Incapable de mettre vraiment en danger la défense des Girondins. Récemment loué pour ses performances, le quatuor offensif breton, Cardona-Honorat-Mounié-Faivre, a notamment fait preuve d'imprécisions coupables, tant sur le plan technique que dans les choix. Devant un tel constat d'impuissance, le Stade Brestois a logiquement subi un coup d'arrêt.

Boufal, le maudit

"C'est la mauvaise nouvelle de la soirée", a tout de suite reconnu Stéphane Moulin. Malgré la victoire contre Lorient (2-0), l'entraineur angevin n'avait pas le sourire en raison de la blessure de Sofiane Boufal. Alors qu'il tente de retrouver ses sensations après des expériences décevantes à Southampton et au Celta Vigo, le Marocain, titulaire pour la quatrième fois de la saison, a été coupé net dans son élan, touché visiblement sérieusement à la cuisse. Il faut espérer qu'il puisse revenir le plus vite possible car la L1 ne peut que regretter de ne pas profiter de son jeu de dribble et d'instinct.

Sofiane Boufal sort sur blessure Crédit: Getty Images

Gourcuff impuissant

"On n'est plus dans le domaine technique ou tactique, ce sont des aspects de confiance, d'investissement, qui sont primordiaux". Voici les mots de Christian Gourcuff après la gifle reçue par Nantes dimanche face à Strasbourg (0-4), loin d’être une terreur du classement. Voilà quatre matches que les Canaris n’ont plus gagné mais c'est dans l’attitude que les hommes de Gourcuff, sur la sellette, inquiètent. Ont-ils lâché ? "Quand on voit la prestation de l'équipe, on peut s'interroger", a répondu le coach nantais. Preuve que l’heure est grave à Nantes. Surtout pour l'entraîneur breton...

Le rouge incompréhensible de Cherki

A pleine vitesse, cela pouvait déjà surprendre. Mais après le ralenti, c'est presque incompréhensible. Dans le temps additionnel, Rayan Cherki a reçu un carton rouge direct de la part de Karim Abed pour un contact sur Alexandre Oukidja. Alors certes, le gardien messin a dû sortir sur blessure. Mais le jeune Lyonnais lui a marché dessus dans la continuité de sa frappe. Il n'avait pas l'intention de le toucher. A été pris dans son élan. Et pouvait difficilement l'éviter. Cela semble très dur. Presque contre l'esprit du jeu.

Rayan Cherki, expulsé face à Metz Crédit: Getty Images

