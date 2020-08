Au terme d’un match fou et loin d'être facile, Marseille commence bien sa saison. Les joueurs d’André Villas-Boas s’en sont remis à un Florian Thauvin des grands soirs et un doublé de Duje Caleta-Car pour s’imposer (2-3). Pour sa première titularisation depuis le mois de mai 2019, il a été l’un des artisans principaux de la victoire marseillaise avec son but et deux passes décisive.