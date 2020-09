Les Tops

Le but kung-fu de Cardona

Il a semblé planer en l’air. Ou simplement recharger sa gâchette pour mieux dégainer. Il n’empêche : on n’a toujours pas compris comment Irving Cardona avait défier les lois de la physique pour fusiller Alfred Gomis et mettre Brest à l’abri en toute fin de match dimanche (0-2). Sur un centre un peu long de Perraud, l’attaquant breton a pris son envol pour décocher une volée kung-fu, digne d'Olive et Tom et ainsi catapulter le cuir au fond avec un timing de reprise absolument parfait. Le but du week-end assurément. Même sur la console, on ne saurait pas faire mieux.

Diop-Geubbels, enfin leur heure ?

A Monaco, le pari jeunes a longtemps ressemblé au péril jeune. Peu de place dans la rotation, beaucoup de blessures, notamment pour Willem Geubbels. Mais dans cet ASM à la sauce Niko Kovac, il semble y avoir de la place pour eux. Dimanche, c’est d’abord Sofiane Diop, entrevu sous la mandature de Thierry Henry et prêté à Sochaux l’année passée, qui a ouvert le score. Puis, c’est l’ancien Lyonnais, enfin laissé tranquille physiquement, qui a permis aux siens de l’emporter. Ajoutez-y Pietro Pellegri, entré en jeu, et vous verrez que Kovac compte bien s’appuyer sur eux.

La folle semaine lensoise

L'entame difficile contre Nice (défaite 2-1) est déjà oubliée. La trêve internationale a fait beaucoup de bien à Lens, qui conclut une semaine couronnée de succès. Après leur prestigieuse victoire de jeudi dernier contre le PSG (1-0), les Lensois ont parfaitement su enchaîner ce dimanche, du côté de Lorient (2-3). Un nouveau succès acquis avec la manière. Menés au score, les hommes de Franck Haise ont su renverser la situation avec, au passage, un magnifique geste acrobatique de Facundo Medina pour le but du 2-1. Sans oublier la bonne forme du moment de la recrue Ignatius Ganago, buteur lors des deux rencontres de cette semaine parfaite pour les Sang et Or.

Les recrues rennaises

C'est la nouvelle terreur du mercato. Et ça rapporte gros. Et vite. Dimanche, Rennes s’en est tiré indemne face à Nîmes grâce à ses recrues (2-4). Si le but d’Aguerd semble anecdotique, le doublé de Serhou Guirassy en revanche valide le recrutement de l’ancien attaquant d’Amiens, ardemment désiré par Julien Stéphan et Florian Maurice. Opportuniste, le buteur a parfaitement symbolisé la puissance offensive rennaise, capable de marquer quatre buts malgré un match pas si abouti. Il paraît que ça aide pour faire une grande saison.

Delort-Laborde, ça repart

A Rennes, il avait semblé plus seul que jamais. A la Mosson, Gaëtan Laborde a retrouvé son accolyte pour reformer un duo qui continue de faire des dégâts en L1 : Delort-Laborde, c’est le duo terrible. La défense niçoise, complètement hors du coup, a encore pu le constater samedi (2-0). Sur l’ouverture du score, il y a eu la remise de l’international algérien pour l’ancien Bordelais. Mais sans un Benitez très vigilant, les deux auraient pu faire encore plus mal, puisque le binôme s'est créé un grand nombre d'occasions. Ce n’est pas le duo le plus tapageur de l’élite mais cela reste l’un des plus complémentaires. Et cette nouvelle saison devrait encore le prouver.

Les Flops

La bagarre pas belle à voir

Le classique entre le PSG et l'OM a accouché... d'une bagarre générale. Déclenchée dans les temps additionnel, après un pétage de plombs de Leandro Paredes sur Dario Benedetto, ce regroupement de Parisiens et Marseillais s'est terminé sur une distribution de claques et de cartons rouges. Cinq pour être exact : trois pour le PSG (Paredes, Kurzawa et Neymar) et deux pour l'OM (Benedetto et Amavi).Pas forcément une belle image à voir.

Depay, la tête ailleurs

Il avait commencé sa saison par un triplé exceptionnel face à Dijon (4-1). Mais il s’en est passé des choses depuis… Convoité par le FC Barcelone, proche d’un accord avec le club de Ronald Koeman, son ancien sélectionneur qui le réclame en Catalogne, Memphis Depay a semblé complètement perdu vendredi face à Bordeaux. Quand il a la tête des mauvais jours, l’attaquant de l’OL peut être un fardeau pour les siens : le dribble de trop, la passe mal ajustée ou le mauvais choix de jeu… Tel a été le "récital" de Memphis. Le danger pour l’OL est là : il va falloir régler rapidement le transfert, ou non, de sa star. Car, quand elle a la tête ailleurs, cela saute aux yeux…

Lille, les attaquants en panne

Le LOSC a dû reconstruire son attaque cet été et forcément les résultats se font attendre. Après trois journées, aucune des deux recrues recrues n'a marqué. Un peu plus important, le LOSC n'arrive pas à se coordonner avec sa nouvelle paire de buteurs. Et celle-ci n'est pas vraiment complémentaire. Jonathan David , transfert le plus cher de l'histoire du club nordiste (30 millions d'euros), est encore apparu perdu sur le terrain face à Metz. Intégré à la ligne d'attaque lors de la 2e journée, Burak Yilmaz est aussi à sec. C'est Luiz Araujo, vestige de l'ère Bielsa, qui a délivré les Nordistes lors de la 3e journée.

Strasbourg, la très mauvaise habitude

Certes, celui concédé à Saint-Etienne, samedi, n'était pas franchement évident. Il n'empêche, Strasbourg a concédé un troisième penalty en trois rencontres de Ligue 1. Et à chaque fois, cela a permis à son adversaire de prendre l'avantage au tableau d'affichage. C'est évidemment une mauvaise habitude mais aussi et surtout un sacré handicap pour une équipe qui n'a pas vraiment besoin de ça. Le Racing peine à concrétiser ses occasions mais en offre à ses rivaux. Et voilà le club alsacien lanterne rouge du championnat.

La poisse dijonnaise

"Dans le dur". Les mots sont de Stéphane Jobart qui ne doit apprécier d’être devenu le 1er entraîneur dans l’histoire de la Ligue 1 à démarrer 2 saisons consécutives par 3 défaites de suite. Mais ce dimanche, c’est une forme de poisse qui a touché les siens. Quand la recrue phare de l’été, Roger Assalé, a été exclu pour une semelle involontaire seulement neuf minutes après son entrée en jeu. Poisse aussi quand Bruno Ecuele-Manga a touché la transversale sur la dernière action du match avant que Cardona n’entre en action. Quand ça veut pas…

La défense rémoise

L'an passé, Reims, sixième du classement de Ligue 1, avait également été la meilleure défense du championnat, avec seulement 21 buts encaissés en 28 rencontres. Cette année, les affaires débutent bien mal pour les hommes de David Guion. Ce dimanche, Angers leur a infligé leur deuxième défaite consécutive (1-0). Surtout, après seulement trois journées déjà disputées, les Rémois ont déjà encaissé un total de quatre buts. C'est déjà trois de plus que l'an dernier, au même stade du championnat. Contre les Angevins, l'absence de Yunis Abdelhamid ne leur a clairement pas facilité la tâche, d'autant plus que son remplaçant attitré, dans le peau du patron, à savoir Wout Faes, a été directement expulsé juste avant la pause...

