En une semaine, Monaco est passé de victime à bourreau. Rossé par Lyon (4-1) dimanche dernier, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder, auteur de son sixième but de la saison en championnat, ont mis une bonne fessée à une faible équipe de Bordeaux à Louis II (4-0). Kevin Volland a notamment inscrit un doublé. Grâce à ce succès, Monaco remonte provisoirement à la 7e place de Ligue 1.

Ce n’est pas un match qui va aider les observateurs, et l’entraîneur monégasque, à savoir si son équipe s’améliore en défense, secteur particulièrement scruté sur le Rocher après la claque reçue à Lyon et les nombreuses erreurs qui avaient coûté cher à Monaco au Groupama Stadium. Car il sera, tout au long de la saison, difficile de faire pire que les Girondins, qui n’ont frappé que 5 fois au but sans jamais cadrer face à Monaco, et qui, plus globalement, ont livré une très faible prestation collective.

3 buts en 3 minutes pour Monaco

Mais le plus important est là pour l’ASM, victorieuse et encore séduisante offensivement, avec un Ben Yedder toujours aussi efficace et deux attaquants, Gelson Martins et Kevin Volland, qui ont enfin ouvert leur compteur but en Ligue 1. Après un début de match fermé, où les deux camps ont alterné les gestes approximatifs, il n’a fallu que 226 secondes, soit un peu plus de 3 minutes, aux partenaires d’un Benjamin Lecomte qui a dû beaucoup s’ennuyer ce dimanche, pour plier le match.

D’abord sur un penalty de Ben Yedder, qui avait marqué de la tête mais avait vu son but refusé par Ruddy Buquet, très prompt pour siffler la main de Pablo sur la tentative de l’ancien Sévillan, dont la déviation avait permis au ballon de finir au fond des filets de Benoit Costil (1-0, 28e). Alors que la séquence portes ouvertes de la défense bordelaise commençait tout juste, Martins venait doubler la mise de près suite à un ballon perdu trop facilement à 16 mètres par les joueurs de Jean-Louis Gasset (2-0, 30e).

Et puis Volland, parfaitement servir à six mètres par Ben Yedder et pas gêné d’un pouce par Pablo ou Koscielny, venait pourfendre Costil de la tête (3-0, 31e). Bordeaux n'a jamais réussi à se relever de ce tourbillon offensif. Gasset, qui a choisi sans réussite de titulariser Ben Arfa en pointe de l’attaque avant de faire rentrer Briand, De Préville et Zerkane à la pause, a ensuite vu Volland clore la marque à la suite d’un superbe mouvement offensif des siens (4-0, 58e). De quoi redonner de la confiance à Monaco, une semaine avant de se déplacer à Nice pour le derby de la Côte d’Azur.

