Son profil a fait l'unanimité à Monaco. L'attaquant international allemand Kevin Volland, la dernière recrue de l'ASM, rêve de laisser son empreinte sur le Rocher comme l'a fait son compatriote Jürgen Klinsmann, avant ses débuts en Ligue 1 dimanche contre Nantes. Présenté comme combatif, altruiste et buteur, le transfuge de Leverkusen devrait, à en croire son entraîneur Niko Kovac et son directeur sportif Paul Mitchell, rapidement séduire les supporters.

"Il va nous apporter force et agressivité", savoure déjà Kovac. "Il est le premier à presser quand on n'a pas le ballon. Quand on l'a, il prend la profondeur, fait apprécier ses qualités physiques et techniques. C'est un joueur complet, travailleur pour le collectif et buteur." Acheté 11 millions d'euros au Bayer, l'international (10 sélections, un but) vient d'enchaîner huit saisons pleines en Bundesliga, même si ses derniers mois ont été perturbés par une blessure à une cheville.