C'est une histoire dont la séparation ne fait (presque) plus aucun doute. Entre le PSG et Thomas Tuchel, les chemins devraient se séparer en juin prochain, lorsque ce dernier arrivera alors au terme de son contrat. Sauf cataclysme, le départ de l'entraîneur allemand ne se fera pas avant, notamment pour une question de coûts (environ 10 millions d'euros pour lui et son staff).