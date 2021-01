Le PSG pleure l'un de ses historiques. Premier buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Bernard Guignedoux est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé le club parisien vendredi. "Nous pleurons la disparition ce matin du premier buteur de l'histoire du club, Monsieur Bernard Guignedoux , a publié le PSG sur son compte Twitter. Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches."

Milieu de terrain, Bernard Guignedoux a évolué en tant que joueur au PSG entre 1970 et 1972. Et le 23 août 1970, c'est lui qui a marqué le premier but de l'histoire du club parisien, qui évoluait alors dans le championnat National, antichambre de la première division professionnelle, lors d'une rencontre disputée sur le terrain du Stade Poitevin.