LIGUE 1 - Même si Thomas Tuchel conservait l'espoir de prolonger le contrat de son capitaine Thiago Silva, le défenseur international brésilien a confirmé mercredi soir sur Instagram qu'il quittait bien le PSG.

Thomas Tuchel avait laissé un mince espoir aux supporters du PSG. Malgré le fait que Thiago Silva soit en fin de contrat, l'entraîneur allemand du club de la capitale n'avait jamais caché son souhait de conserver son capitaine la saison prochaine. Mais dans un message publié mercredi soir sur son compte Instagram, l'ex-défenseur du Milan AC, qui fêtera ses 36 ans le 22 septembre prochain, a officialisé son départ du PSG.

"Aujourd'hui un cycle se termine, après 8 ans au sein de l’equipe du PSG, je voudrais remercier mes coéquipiers, toute l'équipe technique et la direction, les fans, ma famille, Dieu et mes amis, pour tous ces heureux moments que nous avons vécu dans la Ville Lumière. Ici, avec ma femme, nous avons vécu des moments inoubliables, nos enfants ont grandi, nous sommes devenus citoyens français, et nous porterons à jamais ces années vécues et la France dans nos cœurs. Merci beaucoup", a indiqué Thiago Silva.

L'avenir du Brésilien semble se dessiner en Angleterre. Les négociations avec Chelsea seraient sur le point d'aboutir. Selon Sky Sports, le desormais ex-Parisien passera sa visite médicale jeudi avec le staff des Blues.

