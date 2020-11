Icardi et Verratti peuvent espérer un retour à Monaco

Début septembre, la LFP a validé un protocole pour qu'un match de championnat puisse se tenir en temps de crise sanitaire : chaque équipe doit présenter 20 joueurs plus un gardien négatifs sur les trente éléments de son effectif. Or ce n'est pas le cas actuellement à Nice, qui compte au total une quinzaine de cas en enrôlant les membres du staff. Le club azuréen a d'ailleurs annoncé mardi la fermeture provisoire de son centre de formation et de son centre d'entraînement.