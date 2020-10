L’attaquant argentin n’a pas caché être touché par la confiance que lui a renouvelée - à plusieurs reprises - son entraîneur, André Villas-Boas : "Il a confiance et je suis très reconnaissant envers André, parce que vraiment il m'apporte beaucoup. C'est le coach qui m'a le plus apporté de ma carrière." Et a affirmé qu’il travaillait pour retrouver son efficacité : "Le football c'est comme ça et pas qu'à Marseille, quand un attaquant marque c'est le meilleur, quand il ne marque pas c'est le plus nul. C’est dans la tête, je vais inverser la tendance, travailler."