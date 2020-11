Vincent Labrune contre-attaque. Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) s'est dit prêt à affronter Mediapro dont il exige qu'il respecte ses engagements, après le non-versement par le groupe sino-espagnol des droits TV lié aux Championnats de L1 et de L2 en octobre. " J'attends d'eux qu'ils respectent leur engagement et qu'au minimum, ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose ", a déclaré M. Labrune dans un entretien au Journal du Dimanche.

"En me présentant à la présidence de la Ligue, je savais le contexte général et les risques associés. Et je suis prêt à les affronter. Je savais qu'un tel séisme n'était pas à écarter et qu'une renégociation de ces droits télés était à prévoir", explique l'ancien président de l'Olympique de Marseille, élu à la tête de la LFP en septembre.