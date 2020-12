La Ligue de football professionnel (LFP) et le groupe sino-espagnol Mediapro, détenteur de 80% des matches de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour plus de 800 millions d'euros par an, sont en passe de rompre leur contrat via un accord qui doit être validé mardi par la justice. Mediapro, nouvel entrant sur le marché français, n'a pas été en mesure d'honorer ses versements depuis octobre, faisant craindre des centaines de millions d'euros de pertes annuelles pour le football professionnel, et plusieurs millions pour le sport amateur via la taxe Buffet prélevée sur les droits TV.