A dix contre onze, Monaco accroche Saint-Etienne (2-2). Malgré une première période cauchemardesque, les Monégasques ont réussi à préserver l’essentiel. Après l’ouverture du score rapide de Diop (8e), les Monégasques ont coulé en l’espace de quinze minutes, encaissant deux buts stéphanois de Debuchy (21e) et Bouanga sur penalty (29e) et en subissant le carton rouge de Matazo (35e). En seconde période, les joueurs de Niko Kovac sont parvenus à arracher le match nul grâce à Volland (50e) et un très bon Mannone en fin de match. Monaco est 6e avec 27 points, Saint-Etienne est 14e avec 18 unités.

Deux tirs pour Monaco, deux buts

Après sa victoire face à Dijon, Monaco voulait enchaîner un deuxième succès consécutif et s’en était donné les moyens grâce à un début de match parfait. Sur la première occasion du match, Sofiane Diop, parfaitement servi par un ballon piqué de Ben Yedder, contrôlait parfaitement dans la surface et ajustait Moulin (8e). Mais la soirée s’est rapidement corsée pour les Monégasques. En l’espace de 15 minutes, les joueurs du Rocher ont encaissé deux buts de Debuchy (21e) et de Bouanga sur penalty (29e). Un penalty que jugeait généreux Niko Kovac. L’entraîneur croate n’était pas au bout de ses peines puisque quelques minutes plus tard, son milieu de terrain, Eliot Matazo, a été expulsé. Réduit à 10, Monaco est rentré aux vestiaires mené 2-1.

Au retour de la pause, les joueurs de Niko Kovac ont rapidement relevé la tête. Comme en première période, sur son second tir cadré du match, l’AS Monaco a égalisé. Bien servi par Gelson Martins, Kevin Volland a remporté son face-à-face contre Moulin d’un plat du pied. Le septième but de la saison en Ligue 1 pour l’attaquant allemand. Les Stéphanois, profitant de leur supériorité numérique, ont poussé, mais ont buté sur Mannone. Le portier de 32 ans s’est illustré sur une tête de Kolodziejczak (60e), une frappe puissante d’Hamouma (86e) et une tête de Debuchy (88e). Grâce à lui, les Monégasques ont évité la défaite et ont empoché le point du match nul contre Saint-Etienne (2-2).

Des décisions arbitrales remises en cause

Le point du match nul, malgré son équipe réduite à 10, a sûrement adouci la colère de Niko Kovac. Tout sourire après l’ouverture du score de son attaquant Sofiane Diop en début de rencontre, l’entraîneur croate s’est énervé au fur et à mesure du match. A la 29e, lorsque Denis Bouanga, au contact avec Maripan, s’est écroulé, l’ancien technicien du Bayern Munich n’a pas hésité à montrer son mécontentement auprès du 4e arbitre. Mais cinq minutes plus tard, alors qu’il n’avait obtenu qu’un carton jaune au préalable, Eliot Matazo a finalement écopé d’un carton rouge après visionnage de l’assistance vidéo par Johan Hamel.

Le jeune milieu de terrain, après avoir fait une passe, a posé son pied sur le talon de Bouanga, venu intercepter le ballon. Le coach du Rocher est alors entré dans une colère noire. Après plusieurs minutes de plaintes auprès du 4e arbitre, l’arbitre principal de la rencontre est venu lui demander de se calmer. Frustré et agacé, le tacticien de 49 ans ne s’est montré beaucoup plus calme sur le bord du terrain ensuite. Mais à l’issue de la rencontre et après l’égalisation de Volland, il a semblé soulagé et est allé saluer Claude Puel avec une accolade.

