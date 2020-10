La Ligue des champions reprend cette semaine mais l'avenir des vice-champions d'Europe se joue aussi en coulisses. Cette campagne continentale 2020-2021 pourrait bien être la dernière du PSG avec ses deux stars Kylian Mbappé et Neymar. Si un départ du jeune Français en juin prochain devient de plus en plus probable, ce n'est pas le cas pour le Brésilien qui espère poursuivre son aventure avec les champions de France selon Le Parisien.