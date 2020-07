LIGUE 1 - Dans un communiqué publié mercredi soir sur son site officiel, le Stade Rennais annonce que Sylvain Armand, dont les relations étaient fraîches avec Julien Stephan, n'est officiellement plus son coordinateur sportif.

L'histoire entre Sylvain Armand et le Stade Rennais a finalement duré sept ans. De 2013 à 2017 d'abord, lorsque l'ancien Nantais y a terminé sa carrière de joueur, puis de janvier 2018 à ce mercredi 22 juillet 2020, où il occupait le poste de coordinateur sportif. Le club breton, qui a terminé troisième de Ligue 1 lors de la saison dernière, a officialisé la nouvelle dans un communiqué publié sur son site officiel.

L'ex-arrière gauche du PSG avait été nommé il y a deux ans par Olivier Letang, le désormais ex-président du Stade Rennais. Son départ soudain acté en février dernier a probablement précipité la chute de Sylvain Armand quelques mois plus tard. En effet, ses relations avec Julien Stephan, l'entraîneur du club breton, étaient très fraîches. Début juillet, L'Equipe révélait que Nicolas Holveck, le successeur d'Olivier Letang, et le coordinateur sportif du club breton s'étaient mis d'accord pour mettre fin à leur collaboration.

"J’ai toujours été attaché aux couleurs Rouge et Noir. Je remercie les dirigeants pour la confiance témoignée à l’occasion de ma reconversion professionnelle et tous ceux que j’ai pu côtoyer ces sept dernières années. Une page se tourne, de nouveaux challenges s’ouvrent à moi, mais je garderai le Stade Rennais F.C. et ses supporters dans mon cœur", a conclu Sylvain Armand sur le site officiel du club breton.

