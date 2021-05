Si certains avaient encore des doutes, voilà une confirmation de plus : entre Rudi Garcia et Juninho, ce n’était pas l’amour fou. Quelques heures après un communiqué de l’Olympique Lyonnais confirmant la non-prolongation de contrat de l’ancien coach de l’OM, le principal intéressé a fait ses adieux au club rhodanien sur Twitter. En mentionnant, globalement, tout le monde sauf Juninho. "Comme j’en ai parlé hier soir en conférence de presse d’après-match, mon parcours à la tête de l’OL est terminé. Je tiens à remercier avant tout mon président Jean-Michel Aulas avec lequel j’ai eu une relation professionnelle et humaine exceptionnelle, et Vincent Ponsot pour sa grande compétence et son implication totale pour le club", a-t-il écrit.

Les joueurs, eux aussi, ont eu droit à un petit mot. "Je tiens bien évidemment à remercier tous mes joueurs, de mon capitaine Memphis Depay au plus jeune Rayan Cherki, ainsi que tout mon staff pour le travail accompli et les émotions positives vécues ensemble. Je suis certain que ce groupe jeune a encore une marge de croissance importante et je souhaite sincèrement le meilleur pour la suite à l’Olympique Lyonnais". La suite, justement, s’annonce particulièrement agitée dans les prochaines semaines. Avec un Juninho dont la marge de manœuvre sera à surveiller de près.

