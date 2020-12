D’un côté, un Nice désireux de confirmer son rebond à Nîmes mercredi (0-2), histoire de raccrocher le wagon européen. De l’autre, un OL à l’affût alors que Lille et le PSG s'affrontent dimanche soir. L’affiche entre Aiglons et Gones ne manquera pas d’enjeux samedi, à l’Allianz Riviera (21h). Mais elle sera aussi le théâtre de retrouvailles. De près pour Amine Gouiri, qui sera titulaire sauf pépin de dernière minute. D’un peu plus loin pour Jeff Reine-Adélaïde, qui ne pourra pas être aligné "en vertu d’un accord entre les clubs ", selon L’Equipe.

Le premier n’entrait pas dans les plans de Rudi Garcia et avait rejoint la Côte d’Azur début juillet contre sept millions d’euros. Le second avait surpris son monde avec une interview polémique dans L’Equipe, avant d’être prêté avec option d’achat en toute fin de mercato, début octobre. Deux départs aux raisons et contours bien différents, pour quels résultats ? L’heure d’un premier bilan est arrivée.

Gouiri voulait prouver, il est sur la bonne voie

Où il en est :

Arrivé au milieu des Morgan Schneiderlin ou Rony Lopes, Gouiri est la satisfaction principale du recrutement niçois pour le moment. Et plus globalement du début de saison des Aiglons. L’attaquant de 20 ans comptait huit apparitions en Ligue 1 avec l’OL, pour aucun but. Cette saison, il a disputé tous les matches de Nice dans l’élite, soit 15, pour quatre buts et trois passes décisives. Mieux encore, il a marqué lors de chacune de ses quatre premières titularisations en Ligue Europa. Huit buts et trois passes en 19 matches, voilà pour les stats.

Mais Gouiri n'a pas affiché que des qualités de joueur de surface. Aussi à l’aise dans l’axe que sur un côté, le natif de Bourgoin-Jallieu a prouvé sa capacité à décrocher pour combiner avec ses coéquipiers, notamment dans les petits espaces. Il est par ailleurs régulièrement en charge des coups de pied arrêtés, ce qui est un bon indicateur de son rôle dans le groupe. Autant de qualités aperçues en jeunes à l’OL, qui ne demandaient qu’à être confirmées au haut niveau. "Je veux prouver à tout le monde que j’ai le niveau", déclarait-il peu après son départ. Voilà qui est fait, pour le moment.

Le bilan pour Nice :

Il est très bon. Le Gym a récupéré un espoir à qui il a tout de suite offert un temps de jeu conséquent. Ce dernier le lui a bien rendu en se montrant performant sans attendre. Pas du luxe, quand on sait que Kasper Dolberg a multiplié les blessures depuis la reprise. Le club azuréen dispose donc d’une belle arme offensive à court terme, tout en ayant déjà, ou presque, l’assurance de réaliser une belle plus-value à la revente à moyen terme.

Le bilan pour l’OL :

Peut-être qu’Amine Gouiri explosera au plus haut niveau sans avoir eu le temps de prouver à Lyon, comme Anthony Martial. Son départ a par ailleurs fait grincer des dents du côté d’une partie des supporters, en particulier chez les amoureux de l’identité « à la lyonnaise ». Mais pour le moment, ce n’est pas l’heure des regrets. Car à l’instant t, les Gones ont retrouvé une force collective grâce au trio fort qui s’est dessiné devant (Toko Ekambi, Depay, Kadewere), avec un système qui demande, sur les côtés, de joueurs de débordement plus que des faux pieds. Si Memphis Depay s'en va cet hiver et que Moussa Dembélé ne retrouve pas un niveau plus convenable, le point de vue changera peut-être. Mais en attendant...

Reine-Adélaïde, enfin le top départ ?

Où il en est :

Pas tout à fait où on l’attendait, pour un joueur dont l’option d’achat s’élève à 25 millions d’euros. L’ancien Angevin, arrivé sur le tard, a attendu fin octobre pour disputer ses premières minutes avec les Aiglons. Depuis, il a disputé onze rencontres, dont huit comme titulaire, pour trois passes décisives. Utilisé comme ailier gauche dans le 3-4-3 niçois, JRA prend petit à petit ses marques sans pour autant crever l’écran.

Sa belle prestation sur la pelouse de Nîmes, mercredi, pourrait toutefois sonner comme le vrai départ de son aventure avec Nice. Très convaincant dans ses percussions, il a été à l’origine de l’ouverture du score de Ndoye, avant d’être passeur décisif pour Claude-Maurice. Un match référence dont la qualité a été soulignée par son entraîneur Adrian Ursea : « On connaît le niveau de Jeff, capable sur un coup de patte de trouver une ouverture ou d’éliminer sur des petits espaces ». Reste à l’afficher sur la durée. Il a tout pour, puisqu’il joue tous les matches.

Le bilan pour Nice :

On ne peut pas encore parler de vraie satisfaction, alors que Nice commence tout juste à se relever d’une période très compliquée. Mais une chose est sûre : le voilà sur la bonne voie. Le Gym s’est offert avec Reine-Adélaïde un profil dont il manquait, et la soirée de mercredi aux Costières l’a particulièrement mis en évidence. Polyvalent, il est capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque ou un cran plus bas comme relayeur, ce qui offre une bonne variété de solutions à Ursea. Autre certitude : si les Aiglons ne sont pas convaincus à l’issue de la saison, ils auront juste à le laisser rentrer à Lyon. Le risque est donc limité.

Le bilan pour l’OL :

Il ne manque certainement à personne en ce moment. En tout cas pas à Rudi Garcia. Si Lyon a bien un point fort depuis plusieurs semaines, c’est son milieu de terrain, particulièrement dense en qualité et en quantité. Et c’est bien souvent dans l’entrejeu que Reine-Adélaïde a été utilisé en première partie de saison dernière, avant sa grave blessure. Sa polyvalence et son profil plus en percussion auraient pu constituer une arme utile et différente si l’OL avait eu plus de matches à jouer. Mais sans Coupe d’Europe, la question ne se pose pas. S’il explose ? Là encore, peu de chances de le regretter : l’OL récupèrera 25 millions d’euros et dispose d’ores et déjà de recrues en train de faire leur trou.

