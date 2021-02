Onze supporters de l'OM ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et un douzième, qui avait déjà été condamné pour vol, a écopé de trois mois ferme aménageables. Compte tenu de leurs peines, les quatre qui ont comparu détenus mercredi devaient être relâchés dans la soirée, et ne cachaient pas leur soulagement après plus de trois semaines de prison. Ces condamnations sont légèrement plus clémentes que les réquisitions du procureur André Ribes qui avait demandé 4 mois ferme pour le prévenu ayant déjà été condamné et 8 mois avec sursis pour tous les autres.