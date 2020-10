" Hatem est pas mal physiquement, il est fit. Il avait travaillé en prenant un préparateur physique, il faisait beaucoup de salle donc sa condition est acceptable , a annoncé le technicien girondin jeudi en conférence de presse. J'attends déjà qu'il retrouve le rythme car il a eu un arrêt assez conséquent. Le talent, il n'a rien perdu. Il a des fulgurances à l'entraînement. J'avais dit que c'était un génie, il l'est toujours. Maintenant, on sait très bien que le physique en football est très important, on va voir."

Jean-Louis Gasset compte bien relancer Hatem Ben Arfa, capable du meilleur comme avec Nice lors de la saison 2015-2016 ou du pire comme lors des deux exercices qui ont suivi avec le PSG. "On va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions. On sait qu'il a flambé à Nice avec beaucoup de liberté. A nous de trouver la bonne formule, a ajouté l'entraîneur de Bordeaux qui avait côtoyé Ben Arfa lorsqu'il était adjoint de Laurent Blanc chez les Bleus (2010-2012). C'est un joueur qui peut débloquer les matches, faires des passes décisives. Il va nous amener un gros plus, qui pourra peut-être nous donner un peu plus d'ambition." Depuis le début de saison, le jeu de Bordeaux ronronne. Et Hatem Ben Arfa a la clé pour le débloquer. A lui de jouer.