L'OM tient le successeur d'André Villas-Boas. Enfin presque. Comme pressenti, Jorge Sampaoli est bien le favori pour débarqué sur le banc marseillais. Et ça, ce n'est pas vraiment une nouvelle. Mais du côté du Brésil, on annonçait ce vendredi que l'actuel entraîneur de l'Atlético Mineiro pourrait finalement prolonger son contrat et refuser la proposition marseillaise. Selon Sky Italia, il n'en serait rien.

Lors de la prochaine journée du championnat brésilien, l'Atlético Mineiro pourrait obtenir sa qualification à la prochaine édition de la Copa Libertadores. Et dans le même temps, l'équipe de Sampaoli ne semble plus vraiment en course pour le titre (5 points de retard sur le leader à trois journées de la fin). Si elle venait donc à se qualfier pour la Libertadores et être hors course pour le titre, l'ancien sélectionneur de l'Argentine et du FC Séville pourrait se libérer plus tôt. Et donc rejoindre l'OM, qui en a fait son favori pour la succession de Villas-Boas.