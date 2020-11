C'est une bien triste nouvelle annoncée par le syndicat des arbitres du football d'élite (SAFE) ce lundi. Ancien arbitre de Ligue 1, Stéphane Moulin est décédé dimanche à l'âge de 57 ans. "Quarante années dédiées à l’arbitrage régional et national, arbitre international avec près de 300 matchs au plus haut niveau en Ligue 1 et Ligue 2, un Trophée des Champions en 2000", écrit le SAFE via Twitter.