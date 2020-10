L'ancien président du RC Strasbourg (2003-2005) Egon Gindorf est décédé à l'âge de 89 ans. "Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et à tous les supporters du Racing qui perdent aujourd'hui une figure emblématique et historique du club", a indiqué le Racing dans un bref communiqué. Ce sémillant entrepreneur à succès, né en Allemagne et qui partageait sa vie entre Strasbourg et Monaco, avait repris le club en mai 2003 après le désastreux épisode McCormack.