Dans le courant de la journée, la chaîne Téléfoot a révélé que le prochain match de L1, Marseille-Nice, allait être reporté à une date ultérieure. La cause ? Un cluster au sein de l'effectif niçois. Douze joueurs sont touchés et une quinzaine de personnes sont déclarées positives en comptant les membres du staff. Dans un communiqué publié sur son site officiel ce vendredi soir, l'OM s'est dit " étonné " par cette annonce.

L'Olympique de Marseille estime que cette "décision, à plus d'une semaine de la rencontre, paraît étonnement prématurée" et ne devrait pas être "prise huit jours avant la date prévue". Le club olympien rappelle que les deux précédents matches reportés en raison de la pandémie, Lens-Nantes et Marseille-Lens, l'ont été respectivement "la veille et à deux jours du match". Pour l'OM, "il est impossible d'affirmer aujourd'hui que l'OGC Nice, l'autre victime de ce contexte troublé, ne dispose pas actuellement d'au moins vingt joueurs professionnels, dont un gardien de but", conformément au protocole de la LFP.