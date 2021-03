Le constat était saisissant à l'issue de la rencontre entre Saint-Etienne et Monaco (0-4). "On a été surclassés", a concédé le Stéphanois Youssouf au micro de Canal +, tandis que le latéral monégasque Djibril Sidibé savourait lui la prestation de ses coéquipiers. "On a pris beaucoup de plaisir", s'est enthousiasmé l'international français, comme le symbole de cet irrésistible Monaco en 2021. Une équipe qui gagne, qui impressionne, et surtout qui s'éclate.

Un effectif de grande qualité, et de grande variété !

Après deux matches sans victoire en Ligue 1, les hommes de Niko Kovac ont rectifié le tir de la meilleure des manières possibles face aux Verts, appuyant un peu plus leur place dans le Top 4 en championnat. Plus que le résultat en lui-même, c'est surtout le contenu qui a enthousiasmé. "On n'a pas encaissé de buts, on en a mis beaucoup, c'était l'objectif principal. On a réussi à imposer notre rythme", s'est réjoui Sidibé, quand l'entraîneur Niko Kovac a salué la performance aboutie de ses hommes : "Le score ne veut pas dire que c'était un match facile. On mérite notre victoire, la deuxième mi-temps de l'équipe était incroyable. Félicitations à mes joueurs !"

Niko Kovac en discussion avec son vice-capitaine et défenseur Axel Disasi, ainsi qu'avec ses joueurs de l'AS Monaco Crédit: Getty Images

Monaco a aussi confirmé avec ce succès qu'elle possédait un effectif de très grande qualité certes, mais de grande profondeur aussi. Avec trois changements par rapport au dernier onze contre Lille, et notamment Wissam Ben Yedder sur le banc, Kovac mobilise tous ses joueurs. "Nous avons besoin de concurrence, personne n'est fixé et tout le monde doit se battre pour sa place, a expliqué le Croate, avant de revenir sur la mise sur le banc de WBY. Ça n'a rien d'une sanction pour Wissam, qui reste bien sûr notre capitaine". " C'est la force de cette équipe, enchérit Sidibé. On a beaucoup de joueurs, beaucoup de talent, et un bon mélange de jeunesse et d'expérience". Tout pour créer une bonne cohésion et une excellente dynamique, en somme.

"Notre objectif est de finir sur le podium"

Avec ce succès, les Monégasques reviennent également à un point du PSG et de Lyon, qui s'affrontent dimanche soir (21h). De quoi donner des idées pour viser plus haut ? Pas pour le jeune Aurélien Tchouaméni, omniprésent sur le terrain vendredi soir : "Marseille revient bien derrière nous, on avait à cœur de prendre trois points pour mettre de la distance sur eux. Pour l'instant, on ne regarde pas trop le classement". Avec 14 points d'avance sur le cinquième et un match en plus, la place dans le Top 4 semble toutefois acquise. Et n'en déplaise au modeste Tchouaméni, les objectifs de Monaco sont tournés vers l'avant, comme l'a avoué Djibril Sidibé : " Ça tourne bien en ce moment, et maintenant l'objectif c'est d'aller encore plus haut. Notre objectif est de finir sur le podium, on ne va pas parler trop vite pour le reste".

Niko Kovac tempère quant à lui les résultats de son équipe, pour ne pas enflammer un groupe encore jeune : "Nous ne devons pas faire le deuxième pas avant le premier. S'il y a possibilité, nous aurons des objectifs plus hauts. Pas avant". Revenus à hauteur du podium, les Monégasques auront bien sûr un regard attentif du côté du Parc OL dimanche soir. "Un match nul nous intéresserait", a avoué l'entraîneur monégasque, qui a par ailleurs pu une nouvelle fois apprécier la solidité défensive de son équipe. Avec un seul but encaissé sur les six dernières rencontres, Monaco a fait mieux que rectifier le tir, et a validé contre un Saint-Etienne inquiétant sa forme exceptionnelle de 2021. "On ne boxe pas dans la même catégorie", a lassement constaté le coach stéphanois Claude Puel. Comme un symbole de l'envergure prise par ce nouveau Monaco, qui se donne le droit de rêver encore plus haut.

