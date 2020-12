Pour remplacer Patrick Vieira, l'OGC Nice va miser sur Adrian Ursea. " On a décidé de nommer Adrian Ursea en tant que nouveau coach. Ca n'est pas la peine de chercher des noms, il sera le coach de l'OGCN et de notre projet, les choses sont très claires ", a déclaré le président du club Jean-Pierre Rivère en conférence de presse. " Il sera le coach de la saison, ça c'est sûr. Pour la suite, on a largement le temps. On garde la même ambition, le même projet ", a aussi déclaré le président niçois.

"C'est une réflexion qui était menée depuis un certain temps. On a essayé d'accompagner Patrick au maximum et de l'aider à trouver des solutions. Mais on considère qu'on ne prenait peut-être pas la bonne route", a déclaré M. Rivère. Ursea, tacticien reconnu, connaît bien le club et les joueurs niçois. L'ancien international roumain et ex-coach du Servette Genève et de Neuchâtel Xamax, était arrivé à Nice avec Lucien Favre en 2016. Après avoir quitté l'OGCN en même temps que Favre, il est revenu la saison passée pour étoffer le staff sportif. A la vidéo tout d'abord, puis sur le terrain.