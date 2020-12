L'OM était sur une belle série de six victoires de suite en Ligue 1. Et il pensait en empocher une septième à l'issue de son déplacement à Rennes, pas au mieux ces dernières semaines. Les hommes d'André Villas-Boas ont pris la rencontre par le bon bout, se procurant rapidement deux occasions franches, par Leonardo Balerdi (9e) et Dario Benedetto (13e). Heureusement pour eux, Pape Gueye a eu plus de réussite sur sa frappe limpide, après un bon échange entre Florian Thauvin et Dimitri Payet (0-1, 24e). Problème ? Le jeune marseillais, tout heureux d'ouvrir son compteur, a reçu un deuxième carton jaune pour un coup de coude mal maîtrisé, certes involontaire, dans un duel aérien (36e). Un vrai tournant dans le match.